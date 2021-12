Carla: il cast (attori) completo del film sulla Fracci

Qual è il cast completo di Carla, il film con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci in onda su Rai 1 stasera, 5 dicembre 2021? Come detto, la protagonista è la Mastronardi. Al suo fianco tanti altri attori come Stefano Rossi Giordani, Ginevra Andegari e Esmee Bulnes. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carla: Alessandra Mastronardi

Beppe Menegatti: Stefano Rossi Giordani

Ginevra Andegari: Paola Calliari

Esmee Bulnès: Euridice Axen

Rudolf Nureyev: Léo Dussollier

Anita Spelta: Valentina Romani

Antonio Ghiringhelli: Maurizio Donadoni

Santina Fracci: Maria Amelia Monti

Luigi Fracci: Pietro Ragusa

Nonna Carla Fracci: Elena Cotta

Mario Pistoni: Gabriele Rossi

Maria Callas: Paola Lavini

Luchino Visconti: Lorenzo Lavia

Signora Balera: Elisabetta De Palo

De Calboli: Claudia Coli

Biki: Patrizia La Fonte

Robert: David Paryla

Erik Bruhn: Alan Cappelli Goetz

Custode Grassi: Mauro Marino

Erica: Alessandra De Pascalis

Carla bambina piccola: Elisa Proietti

Quante puntate

Abbiamo visto il cast di Carla, ma quante puntate sono previste per il film su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola puntata: oggi, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 e RaiPlay.it. Essendo un film, infatti, non sono previste altre puntate. La durata di Carla è di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). La messa in onda è infatti prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,40.