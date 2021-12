Capodanno in musica 2022 streaming e diretta tv: dove vedere lo show | Canale 5

Questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, su Canale 5 dalle 21 va in onda il Capodanno in musica 2022, il tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno che torna in diretta dopo le limitazioni dello scorso anno per il Covid. La location di quest’anno è il teatro Petruzzelli di Bari. Alla conduzione troviamo Federica Panicucci, già al timone dello stessa serata nel 2018 e nel 2019. Accanto a lei sarebbe dovuto esserci Al Bano, ma la positività al Covid dell’artista pugliese rilevata a pochi giorni dall’evento ha fatto saltare la sua partecipazione. Ma dove vedere il Capodanno in musica 2022 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv e in radio

Appuntamento in diretta dalle 21, dopo il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre e 505 in HD). Inoltre la serata sarà trasmessa in contemporanea in diretta radio su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Capodanno in musica 2022 streaming live

Se non siete a casa nessun problema, potrete seguire lo show di Capodanno di Canale 5 in diretta streaming su Mediaset Play, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete inoltre recuperare le diverse esibizioni e le clip della serata in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in streaming e in diretta tv, ma chi sono i cantanti del cast di Capodanno in musica 2022? Non ci sarà Al Bano, positivo al Covid. Saltano anche Pio e Amedeo, Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Sul palco del teatro Petruzzelli di Bari saliranno Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.