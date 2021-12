Capodanno in musica 2022: lo show di Canale 5 con Federica Panicucci: cast, ospiti, cantanti, location, Bari, streaming

Capodanno in musica è lo show di Capodanno di Canale 5 per dare il benvenuto in diretta al 2022. Un nuovo anno che si spera sia quello davvero della ripresa e della svolta. La location di quest’anno è la città di Bari, e in particolare lo splendido Teatro Petruzzelli. Alla conduzione Federica Panicucci, che presenterà i vari ospiti e cantanti che compongono lo straordinario cast di questa edizione. Appuntamento in diretta su Canale 5 questa sera, 31 dicembre 2021, dalle ore 21. Ecco tutte le informazioni sul Capodanno in musica 2022.

Cast: ospiti e cantanti

Un cast molto ricco quello che affianca Federica Panicucci al teatro Petruzzelli di Bari per il Capodanno in musica 2022 su Canale 5. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming.

C’è da dire che non ci sarà uno dei big più attesi, Al Bano. Il cantante pugliese infatti un paio di giorni fa è risultato positivo al Covid, dopo aver effettuato un tampone, e quindi non sarà all’evento. Assenti sempre per via del virus anche i comici Pio e Amedeo, Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Si aggiungono rispetto ai nomi inizialmente annunciati Ermal Meta, Fabio Rovazzi e i Tiromancino. Ecco il cast ufficiale del Capodanno in musica 2022: Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast e gli ospiti di Capodanno in musica 2022, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta dalle 21, subito dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre e 505 in HD). la serata sarà trasmessa in diretta radio in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. Se non siete a casa potete seguirla in diretta streaming o recuperare tutto on demand tramite Mediaset Play.