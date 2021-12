A che ora inizia Capodanno in musica 2022: l’orario dello show su Canale 5. Durata e quando finisce

A che ora inizia il Capodanno in musica 2022? Lo show dell’ultimo dell’anno su Canale 5 va in onda in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari questa sera, 31 dicembre 2021, dalle ore 21 con la conduzione di Federica Panicucci e tanti ospiti e cantanti. Dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti Covid, venerdì 31 dicembre torna il grande Capodanno di Canale 5, per dare il benvenuto al 2022. Tra i cantanti del cast Patty Pravo, Roby Facchinetti e Boomdabash. Non ci sarà invece Al Bano, che è risultato positivo al Covid. Sono saltati a causa del virus anche Pio e Amedeo, Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Al loro posto sono stati convocati Ermal Meta, Fabio Rovazzi e i Tiromancino.

Capodanno in Musica 2022: quanto dura e quando finisce

Quanto dura (durata) il Capodanno in musica 2022 di Canale 5? Appuntamento in diretta dalle 21 di oggi, 31 dicembre 2021, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. In tutto saranno oltre 4 ore di grande musica e divertimento, per dare il benvenuto al 2022. La serata terminerà infatti oltre le 2 di notte.

Al Bano positivo al Covid: perché non c’è

“Ebbene sì, il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito”, ha rivelato Al Bano con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Grazie a Dio sto benissimo. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus”, ha aggiunto il cantante all’AdnKronos. mite il tampone a cui si è sottoposto per gli imminenti impegni professionali. “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti miei amici”, ha spiegato Al Bano, in riferimento al Capodanno in musica di Canale 5 al quale avrebbe dovuto prendere parte. “Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco”, ha aggiunto l’artista.