Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 21 marzo 2026, su Rai 1 va in onda in prima serata la prima puntata di Canzonissima, lo storico format Rai che torna in una veste rinnovata con la conduzione di Milly Carlucci. Una gara non tra artisti ma tra le canzoni più belle che hanno segnato la nostra stroia. Ma dove vedere Canzonissima in diretta tv e in streaming? In tutto sono previste sei puntate. Ecco la programmazione completa.

In tv

Appuntamento questa sera, 18 marzo 2026, su Rai 1 in prima visione alle ore 21.30 con la prima puntata.

Canzonissima streaming live

Se non siete a casa potete recuperare le puntate in modalità on demand e in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Canzonissima? Appuntamento con Milly Carlucci nel sabato sera di Rai 1 per sei puntate, a partire dal 18 marzo 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 21 marzo 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 28 marzo 2026
  • Terza puntata: 4 aprile 2026
  • Quarta puntata: 11 aprile 2026
  • Quinta puntata: 18 aprile 2026
  • Sesta puntata: 25 aprile 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi
TV / Il tempo che ci vuole: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Amici 2026, il serale: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi
TV / Il tempo che ci vuole: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Canzonissima: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cattivissimo me: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / A che ora inizia Amici 2026, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5
TV / Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata
TV / Canzonissima, il cast dello show di Milly Carlucci: cantanti, canzoni, ospiti e giudici
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ricerca