Caduta libera – Campionissimi streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Stasera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Caduta libera – Campionissimi, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda questa sera, mercoledì 5 gennaio, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”, le parole di Gerry Scotti. Dove vedere la quarta e ultima puntata di Caduta libera – Campionissimi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 con l’ultima puntata.

Caduta libera – Campionissimi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Caduta libera – Campionissimi, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 4 puntate. Di seguito la programmazione completa: