Caduta libera – Campionissimi: concorrenti, quante puntate e streaming

Da giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Caduta libera – Campionissimi, programma condotto da Gerry Scotti che vedrà sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”, le parole di Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Competizione bonaria, leggerezza, sorrisi e buonumore sono gli ingredienti principali di questa avventura natalizia, legata a un format amatissimo dal pubblico: “L’Italia si è aggregata attorno alla televisione negli anni ’60 con Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo ed Enzo Tortora, ma ora è tutto cambiato. Dare appuntamento al pubblico oggi è difficile, perché la tv sembra uno snack bar in cui ognuno consuma ciò che vuole: per questo ci vuole un programma consolidato, dalle basi forti”, ha detto Gerry Scotti all’Ansa. “In queste quattro puntate non ci sarà il contrasto tra bravissimi e scarsissimi che c’è nel format quotidiano in cui partecipano tutti, senza distinzioni: qui in gara vedremo solo i campioni. L’asticella sarà elevata ed è quello che si aspetta il pubblico che ha seguito con affetto e partecipazione il destino di questi concorrenti”, ha proseguito, ammettendo di essersi affezionato soprattutto ai campioni più giovani “con cui sono stato insieme a lungo: tanti mesi in cui li ho visti prima, durante e dopo il gioco. Vederli crescere e diventare campioni mi ha toccato il cuore”. Ma quali campioni vedremo a Caduta libera – Campionissimi? Nicolò Scalfi è ormai entrato nel mito. Ricordate? Realizzò una vincita complessiva di settecentosentisettemila euro, partecipando al quiz per ottantotto puntate consecutive. Rimase cioè in studio dall’ottobre 2018 al luglio del 2019. Christian Fregoni è stato invece uno dei concorrenti più amati dal grande pubblico, e in un certo senso è diventato famoso. Anche Michele Marchesi è abbastanza noto: è il campionissimo dell’attualità. Un vero e proprio drago.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Caduta libera – Campionissimi su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 16 dicembre 2021; l’ultima mercoledì 5 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: mercoledì 5 gennaio 2022

Streaming e tv

Dove vedere Caduta libera – Campionissimi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera (tranne l’ultima puntata che sarà al mercoledì) alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.