Caduta libera – Campionissimi: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Caduta libera – Campionissimi, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate. La prima giovedì 16 dicembre 2021; l’ultima mercoledì 5 gennaio 2022. “In queste quattro puntate non ci sarà il contrasto tra bravissimi e scarsissimi che c’è nel format quotidiano in cui partecipano tutti, senza distinzioni: qui in gara vedremo solo i campioni. L’asticella sarà elevata ed è quello che si aspetta il pubblico che ha seguito con affetto e partecipazione il destino di questi concorrenti”, le parole di Gerry Scotti. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: mercoledì 5 gennaio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Caduta libera – Campionissimi? La messa in onda delle singole puntate è prevista dalle ore 21,45 alle ore 00,44. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore (pubblicità incluse).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Caduta libera – Campionissimi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera (tranne l’ultima puntata che sarà al mercoledì) alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.