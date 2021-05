Buongiorno, mamma: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata di Buongiorno, mamma, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l’entrata in coma della mamma. Ma cosa succederà stasera, 19 maggio 2021?

Secondo le anticipazioni sulla trama della quinta puntata Agata e Sole saranno vittime di un grave e spaventoso incidente d’auto. Novità importanti riguarderanno anche Guido, che scoprirà finalmente tutta la verità sul padre del bambino di Sole. Il vero papà del bimbo è infatti Federico. Nel corso della quinta puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama) Guido non la prenderà affatto bene, arrivando addirittura ad aggredire Federico e chiedendo delle spiegazioni dopo questa clamorosa scoperta. Ma non finisce qui. I figli di Guido inoltre scopriranno che il loro papà si sta frequentando di nascosto con Miriam (interpretata dall’attrice Serena Autieri) e non la prenderanno affatto bene. Siete pronti a gustarvi la nuova puntata della fiction con Raul Bova?

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Buongiorno, mamma, ma qual è il cast completo della fiction di Canale 5? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli: