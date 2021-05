Buongiorno, mamma: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 11 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Buongiorno, mamma, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storia della famiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l’entrata in coma della mamma.

Ma cosa succederà stasera, 11 maggio 2021? Secondo le anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Buongiorno, mamma, nel primo episodio, dal titolo Per salvare la mia famiglia, Guido non è assolutamente intenzionato ad arrendersi e continua a portare avanti la sua indagine nei confronti di Agata. Ha infatti scoperto la sua vera identità e deve decidere di allontanarla dalla famiglia. L’infermiera, però, sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Guido, che però avrà una reazione inaspettata che lo riporta ad un evento drammatico del passato.

Francesca, però, si rende conto che la sua attrazione per Armando è sempre più forte e sembra che proprio per questo motivo stia mettendo da parte tutto il resto. Nel corso della quarta puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama) durante l’episodio intitolato Crash, Sole riceverà particolari attenzioni da parte di Federico e questo la lascia stupita. Guido, inoltre, si avvicinerà sempre più a Miriam, soprattutto dopo aver scoperto un segreto sul passato della donna.

Anche Jacopo dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e capire quello che prova veramente per Greta. Agata troverà un legame sempre più profondo con Vincenzo Colaprico, l’agente che la sta aiutando a trovare la verità. L’uomo, però, nasconde un segreto che riguarda sua madre Maurizia. La vita di tutti, tuttavia, verrà sconvolta da un imprevisto.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Buongiorno, mamma, ma qual è il cast completo della fiction di Canale 5? Ecco l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli: