Buongiorno, mamma: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Buongiorno, mamma, la nuova fiction con protagonista Raul Bova in onda su Canale 5? Ecco la risposta: in tutto andranno in onda 6 puntate: la prima mercoledì 21 aprile 2021; la sesta e ultima mercoledì 26 maggio 2021. Tutte al mercoledì, tranne la quinta che verrà trasmessa di martedì. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) su Canale 5 (ore 21,45).

Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,45

Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,45

Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,45

Quarta puntata: mercoledì 12 maggio 2021, ore 21,45

Quinta puntata: martedì 18 maggio 2021, ore 21,45

Sesta puntata: mercoledì 26 maggio 2021, ore 21,45

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno, mamma? Ogni episodio inizierà alle ore 21,45 (circa) e avrà una durata di circa 2 ore e 15 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Buongiorno, mamma, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

