Buongiorno, mamma: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata di Buongiorno, mamma andata in onda lo scorso mercoledì sera su Canale 5? Guido si è reso conto che la presenza di Agata rappresenta un grave pericolo. Intanto Sole si è rifiutata di svelare pubblicamente l’identità del padre del bambino che porta in grembo. Una situazione che allarma ancora di più suo padre Guido: l’uomo, infatti, è preoccupato che i segreti del passato possano tornare nuovamente a galla e per questo motivo fatica a stare vicino alla figlia. Per Guido, però, è fondamentale l’aiuto di Miriam: la donna lo ha aiutato a ragionare e soprattutto a prendere una decisione finale sul da farsi.

Cos’altro è successo nella terza puntata di Buongiorno, mamma? Il vicequestore Colaprico ha deciso di riaprire di nuovo le indagini sulla scomparsa di Maurizia. Occhi puntati anche su Francesca: la donna è ossessionata da strani ricordi di infanzia che non le danno scampo.

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno, mamma in diretta tv e live streaming? La fiction andrà in onda il martedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.