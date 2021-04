Buongiorno, mamma: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast completo (attori) della fiction Buongiorno, mamma in onda su Canale 5? Protagonista è Raul Bova che ricopre il ruolo di Guido Borghi. Al suo fianco Maria Chiara Giannetta (Anna Della Rosa). Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta: Anna Della Rosa

Beatrice Arnera: Agata Scalzi

Stella Egitto: Maurizia Scalzi

Elena Funari: Francesca Borghi

Matteo Oscar Giuggioli: Jacopo Borghi

Ginevra Francesconi: Sole Borghi

Marco Valerio Bartocci: Michele Borghi

Serena Autieri: Miriam Castellani

Erasmo Genzini: Armando

Barbara Folchitto: Lucrezia Della Rosa

Filippo Gili: Filippo Della Rosa

Niccolò Ferrero: Piggi

Giovanni Nasta: Greg

Rausy Giangarè: Greta

Federico Cesari: Federico

Giovanni Calcagno: Elio Borghi

Domenico Diele: Vicequestore Vincenzo Colaprico

Andrea Arru: Guido (bambino)

Location

Dove è stata girata (le location) la serie tv Buongiorno, mamma? La fiction è stata girata nel Lazio, in diverse località. La location principale è il Lago di Bracciano. Inizialmente, le riprese della serie erano state fissate per marzo 2020, ma la pandemia da COVID-19 ha scompaginato le carte.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Buongiorno, mamma, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

