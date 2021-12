Braven – Il coraggioso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Braven – Il coraggioso, film del 2018 diretto da Lin Oeding e con protagonisti Jason Momoa, Stephen Lang e Garret Dillahunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una tranquilla cittadina al confine col Canada, il taglialegna Joe Braven decide di passare una tranquilla giornata in compagnia del padre malato, nella baita in montagna di sua proprietà dove, senza che nessuno lo sapesse, dei trafficanti di droga hanno nascosto una partita di droga.

Braven – Il coraggioso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Braven – Il coraggioso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Momoa: Joe Braven

Stephen Lang: Linden Braven

Garret Dillahunt: Kassen

Jill Wagner: Stephanie

Sasha Rossof: Charlotte Braven

Brendan Fletcher: Weston

Sala Baker: Gentry

Zahn McClarnon: Hallett

Steve O’Connell: Sceriffo Cal Osser

Streaming e tv

Dove vedere Braven – Il coraggioso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.