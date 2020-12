Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere il reality con Max Giusti

Questa sera, 21 dicembre 2020, va in onda una puntata speciale inedita di Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Ma dove è possibile vedere Boss in incognito 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Boss in incognito 2020

In tv

Il programma di Rai 2 va in onda questa sera – lunedì 21 dicembre 2020 – in prima serata alle 21.20 su Rai 2 con una puntata speciale natalizia. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Boss in incognito 2020 in live streaming

Non solo tv. Non siete a casa e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma di Rai 2 grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Anticipazioni

Alla vigilia di un Natale diverso per tutti, con le conseguenze di una pandemia che sta richiedendo grandi sacrifici a imprenditori e lavoratori, le telecamere della trasmissione di Rai 2, con un nuovo escamotage, entreranno in una azienda italiana d’eccellenza: Birra Peroni, con il suo Amministratore Delegato, Enrico Galasso, che andrà sotto copertura. Travestendosi da ‘Lorenzo’, Galasso si aggirerà nello stabilimento di produzione della birra e nella malteria di proprietà dell’azienda. Il programma seguirà tutte le fasi del processo produttivo della birra, un prodotto che, da oltre 170 anni, entra nelle case degli italiani. Il protagonista per entrare nella sua azienda senza farsi riconoscere passerà sotto le attente mani dei truccatori e cambierà nome.

Secondo le anticipazioni di Boss in incognito 2020, tra un nastro trasportatore, un distillatore e un assaggio, si avrà anche modo di conoscere le storie di alcuni dipendenti, quelle più difficili, più simboliche, più rappresentative: tra queste quella di Rita, un’operaia dello Stabilimento di Padova che insegnerà al capo in incognito a degustare la birra; Salvatore, giovane padre che ha dovuto affrontare un periodo molto difficile; Michele, operaio della stabilimento di Bari per il quale il Natale è uno dei periodi più bui della vita; Roberto, un cinquantenne che si è dovuto reinventare ed accettare un lavoro lontano dagli affetti più cari.

Anche in questo speciale di Boss in Incognito, non sarà solo lui a camuffarsi, assumendo nuove sembianze e una nuova identità. A sostituirlo, in alcune mansioni, ci sarà Max Giusti che avrà un nuovo personaggio da interpretare: smessi i panni di Giancarlo, protagonista dell’ultima stagione, vestirà quelli di Josè, un operaio di origini cilene, che aiuterà il boss nella sua missione. Max-Josè scenderà in campo con Gianni, un contadino che da oltre 30 anni si occupa della semina dell’orzo, l’elemento principe della birra.

