Petizione per Boris 4, i fan chiedono a Netflix la quarta stagione e il cast appoggia l’idea

Boris 4, la petizione lanciata dai fan per la nuova stagione

Da “smarmella” a “così, de botto, senza senso” o meglio ancora “a ca**o di cane”, queste sono solo alcune delle battute cult della serie tv Boris. All’inizio della quarantena Netflix ha reso felici i milioni di fan annunciando il ritorno della fiction trasmettendo le vecchie puntante a dieci anni dalla fine della messa in onda. Accontentati ora gli amanti della serie chiedono alla celebre piattaforma streaming di produrre la quarta stagione. E a sostenere l’idea c’è anche l’indimenticabile cast della serie tv italiana.

Tutto è partito da un utente che sul web si è rivolto direttamente a Netflix Italia chiedendo alla piattaforma di considerare la produzione di Boris 4. Il fan numero 1 si chiama Cesare Del Miriani che su Instagram ha pubblicato una storia elencando le ragioni per cui Boris meriterebbe un proseguo. Da qui è partita anche una petizione sul web accompagnata da hashtag come #apriamotutto, #smarmella e #boris4. L’appello è stato condiviso persino dagli attori del cast della serie cult. Caterina Guzzanti (alias Arianna), Paolo Calabresi (o meglio Biascica) e Carolina Crescentini (la bella Corinna) appoggiando il progetto del sequel.

Boris 4 è anche un modo per omaggiare Mattia Torre, uno dei tre autori della serie morto lo scorso 19 luglio all’età di 47 anni. “Tutti vorremmo Boris 4, ma senza Mattia Torre è improbabile. Mai dire mai, ma quelle difficoltà che aveva impedito la produzione di un’altra stagione quando Mattia Torre era anche vivo, oggi rendono improbabile la fattibilità della cosa. È una mia sensazione”, aggiunge, però, in un’intervista a Fanpage l’attore Paolo Calabresi, alias Biascica. Non c’è dato ancora sapere se l’appello dei fan per una nuova stagione di Boris verrà accolto da Netflix, ma nel frattempo le firme della petizione lanciata su Change.org diventano sempre più numerose.

Potrebbero interessarti Le Iene ricordano Nadia Toffa: "Oggi avresti compiuto 41 anni" Ascolti tv martedì 9 giugno: Con il cuore, La cattedrale del mare, Le Iene Show Curon, il cast della serie tv italiana in arrivo su Netflix