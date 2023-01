Boomerissima streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 31 gennaio

Stasera, martedì 31 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Dove vedere Boomerissima in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky).

Boomerissima streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Boomerissima, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto dovrebbero andare in onda cinque puntate (tutte registrate): la prima martedì 10 gennaio 2023; la quinta e ultima martedì 14 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):