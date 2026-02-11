Icona app
TV

Bologna Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

di Anton Filippo Ferrari
Bologna Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

BOLOGNA LAZIO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21 Bologna e Lazio scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna per i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Bologna Lazio in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Lazio è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Lazio in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca