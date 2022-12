Mondiali, l’ultima puntata della Bobo Tv sulla Rai registrata prima della finale

Si chiude nel peggiore dei modi la Bobo Tv in onda sulla Rai in occasione dei Mondiali in Qatar: l’ultima puntata della trasmissione, infatti, era già stata registrata prima della finale tra Argentina e Francia.

Dopo il match, che ha consegnato la Coppa del Mondo all’Albiceleste, dagli studi della Rai a Doha hanno lanciato la Bobo Tv, la trasmissione televisiva solitamente in onda su Twitch e sbarcata sulla Rai in occasione dei Mondiali in Qatar.

I telespettatori, però, hanno subito notato che qualcosa non andava. Mentre in Qatar era notte, improvvisamente Lele Adani e Bobo Vieri si trovavano in un ambiente esterno in pieno giorno.

I due, poi, hanno iniziato a parlare insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola della vittoria dell’Argentina in finale in modo generico e senza entrare nei dettagli della partita.

L’arcano è stato presto svelato: la puntata era già stata registrata prima della partita, motivo per cui è lecito pensare che i quattro abbiano registrato due puntata, una in cui parlavano del trionfo dell’Albiceleste, l’altra in cui discutevano della vittoria della Francia.

La cosa non è ovviamente passata inosservata sui social con la trasmissione che è stata inondata di critiche. “Mamma mia che squallore” si legge tra i commenti.

E ancora: “Uno sputo in faccia a chi paga il canone”. E c’è anche chi chiede di poter vedere la versione preparata per la vittoria della Francia.