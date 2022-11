La prima puntata della Bobo Tv in Qatar è un flop, le proteste sui social: “Vergognatevi”

Rai, la prima puntata della Bobo Tv in Qatar è un flop, proteste sui social

Proteste sui social per la prima puntata della Bobo Tv in onda sulla Rai in occasione dei Mondiali che si stanno disputando in Qatar.

La trasmissione, che vede Lele Adani inviato in Qatar con Christian Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano collegati da casa, i primi due da Milano, l’altro da Genova dove vive, è finita sotto accusa anzitutto per la breve durata: appena 4 minuti e 20 secondi.

In questo breve arco di tempo, poi, non è che si parli di calcio in maniera approfondita: durante il mini-programma, infatti, i quattro hanno semplicemente proposto un loro pronostico su chi vincerà il Mondiale e su quanti gol farà l’Argentina, al suo esordio al Mondiale proprio oggi, martedì 22 novembre.

Il tutto contornato da gadget e sponsor: un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori, che poi hanno riversato la propria rabbia sui social.

“Vergognatevi, prima voi e poi loro”: scrive un utente su Twitter in riferimento alla Rai, oltre che ai quattro protagonisti del programma.

E ancora: “Mi dispiace molto per chi paga il canone” è il pensiero di un altro utente che afferma di vivere all’estero.

“Mi aspettavo di meglio sia a livello di contenuti che di qualità della ‘caciara’. Vedere la Bobo Tv in 5 minuti è come vedere me in una camicia taglia S. Contronatura”.

“Tutta questa storia con la Bobo Tv sulla Rai per 3 minuti di pubblicità al divano” scrive qualcun altro sui social, mentre un altro utente sentenzia: “Rivoglio 5 minuti della mia vita indietro”.