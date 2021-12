Blanca: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio di oggi, intitolato “Blu Macchie”, la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Blanca, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: