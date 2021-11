Blanca, location: dove è stata girata la fiction di Rai 1

Dove è stata girata (location) Blanca, la nuova serie tv italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio? Le riprese della prima stagione sono state effettuate a Genova (l’antico borgo marinaro di Boccadasse, il Porto antico e l’Acquario, la spiaggia di Camogli e il centro storico), Rapallo (GE), Arenzano (GE), Cogoleto (GE), Monte Argentario (GR) e Formello (RM). Blanca (che ha beneficiato della consulenza artistica di Andrea Bocelli) è la prima serie al mondo ad essere girata interamente in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano, accompagnata da particolari effetti visivi.

Trama

Abbiamo visto le location di Blanca, ma qual è la trama della fiction? Blanca Ferrando è una giovane donna divenuta cieca a dodici anni, a causa di in un drammatico incendio nel quale è morta sua sorella maggiore Beatrice e che è stato provocato dal violento fidanzato di lei, Sebastiano. Questa tragedia le ha fatto maturare un senso di giustizia molto forte fino a spingerla a entrare in polizia. La ragazza viene aiutata dai suoi amici più fidati: dal suo cane guida Linneo, un bulldog femmina che la protegge e la conforta nei momenti più difficili, e dalla sua amica estetista, Stella. Dopo aver superato le sfide lavorative si ritrova a dover affrontare quelle sentimentali: contesa tra due uomini, l’ispettore Michele Liguori, un uomo dai molti segreti, e Nanni, un giovane cuoco.