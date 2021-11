Blanca: il cast (attori) della fiction di Rai 1

Qual è il cast completo di Blanca, serie tv in onda su Rai 1 diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Michele Liguori

Enzo Paci: Mauro Bacigalupo

Pierpaolo Spollon: Nanni

Antonio Zavatteri: Alberto Repetto

Gualtiero Burzi: Nello Carità

Federica Cacciola: Stella

Ugo Dighero: Leone Ferrando

Fiorenza Pieri: Marinella

Margareth Madè: Margherita

Sandra Ceccarelli: Livia Timperi

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Rocco Gottlieb: Gabriele

Di Blanca ha parlato l’attrice protagonista, Maria Chiara Giannetta: “Potrebbe esserci qualcosa di non concluso, così come del batticuore. D’altra parte questa è una fiction in cui ci sono tanti uomini e io sono l’unica femmina. Mi piace molto il personaggio che interpreta Enzo Paci, un commissario con cui Blanca ha un rapporto conflittuale ma bellissimo. Andrea Bocelli è stato indispensabile per quello che è il carattere di Blanca, ci ha ispirato tantissimo. Avevamo bisogno di una persona che fosse intraprendente e indipendente”.

Streaming e tv

Dove vedere Blanca in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da lunedì 22 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.