TV

Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

di Antonio Scali
Blanca 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Blanca 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. In tutto sono previste sei puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della prima puntata, dal titolo Cane 3, per la prima volta, Blanca sembra avere paura del buio: fatica ad accettare il suo nuovo cane guida – non gli dà nemmeno un nome, chiamandolo solo Cane 3 – mentre Liguori, ancora insieme alla fidanzata Veronica, forse è pronto a prendere una decisione per il futuro che potrebbe cambiare tutto. Ma le attenzioni del commissariato vengono presto catalizzate dal caso dell’omicidio di Valya, una suora venuta dall’Ucraina, legata alla misteriosa scomparsa di un bambino. L’indagine porta Blanca a conoscere Domenico Falena, un affascinante ed enigmatico contractor che lavora per un’agenzia di sicurezza navale genovese.

Blanca 3: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Blanca 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Confermatissimi gli attorie e le attrici che hanno contribuito, con i loro personaggi, al successo della fiction durante la seconda stagione. A cominciare da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Non mancheranno però diverse new entry, per creare nuove dinamiche.

Dopo l’addio dell’attore Pierpaolo Spollon (Doc – nelle tue mani) che, nel ruolo di Sebastiano, nelle prime due stagioni ha fatto battere il cuore d’amore e di paura alla protagonista, arriva Domenico Diele (Romeo è Giulietta). L’ agente Domenico Falena è uno specialista in sicurezza e protezione di navi cargo che navigano lungo rotte marine pericolose. Bello, ombroso e affascinante quanto basta, potrebbe essere lui il nuovo oggetto del desiderio di Blanca. Matilde Gioli (Doc – nelle tue mani) è Eva Faraldi, una donna di potere a capo dell’agenzia di security.

Una professionista intrepida che aiuterà il commissariato San Teodoro a risolvere un intricato caso e che ha molto a cuore il suo dipendente Falena. Pure troppo. La figura chiave per Blanca, Domenico e Liguori è il medico Cristian Gardi, interpretato da Biagio Forestieri (Una mamma imperfetta). Un neonatologo che da anni è volontario di un’associazione umanitaria specializzata in adozioni internazionali. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Blanca Ferrando: Maria Chiara Giannetta
Michele Liguori:  Giuseppe Zeno
Vicequestore Bacigalupo: Enzo Paci
Domenico Falena: Domenico Diele
Nello Carità: Gualtiero Burzi
Nadia Zunino: Michela Cescon
Leone Ferrando: Ugo Dighero
Cristian Gardi: Biagio Forestieri
Veronica Alberici: Chiara Baschetti
Stella Musso: Federica Cacciola
Lucia Ottonello: Sara Ciocca

Con la partecipazione di Matilde Gioli

Streaming e diretta tv

Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
