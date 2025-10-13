Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre.

Blanca 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 29 settembre TRASMESSA
  • Seconda puntata: 6 ottobre TRASMESSA
  • Terza puntata: 13 ottobre OGGI
  • Quarta puntata: 20 ottobre
  • Quinta puntata: 27 ottobre
  • Sesta puntata: 3 novembre
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
