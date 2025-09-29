Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Marco Nepi
Stasera, 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda la prima puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre.

Blanca 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 29 settembre OGGI
  • Seconda puntata: 6 ottobre
  • Terza puntata: 13 ottobre
  • Quarta puntata: 20 ottobre
  • Quinta puntata: 27 ottobre
  • Sesta puntata: 3 novembre
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
