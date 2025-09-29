Blanca 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1, a due anni di distanza dalla seconda stagione, va in onda la prima puntata di Blanca 3, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Alla regia della serie Nicola Abbatangelo. Dove vedere Blanca 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 29 settembre.

Blanca 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna dalla durata di 100 minuti. La prima andrà in onda il 29 settembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):