Blanca 3, dove eravamo rimasti: il riassunto della seconda stagione

di Marco Nepi
Ricomincia lunedì 29 settembre 2025 su Rai 1 Blanca, con la terza stagione. Ma dove eravamo rimasti al termine della seconda stagione della fiction di successo interpretata da Maria Chiara Giannetta? Ricapitoliamo la situazione in modo da arrivare preparati per i nuovi episodi di Blanca 3.

Il finale della seconda stagione aveva congelato il rapporto tra Blanca e Liguori: lui ha scelto di convivere con Veronica, lei ha finto di poter archiviare un sentimento che, in realtà, continua a pulsare per entrambi. Sul fronte professionale, il talento sensoriale della consulente ha trasformato San Teodoro in un laboratorio d’indagine atipico, sospeso tra procedure e intuizioni. Il nuovo capitolo di Blanca riparte da qui, ma con una ferita fresca: la morte di Linneo.

“La serie inizia con Blanca che affronta il lutto del suo cane guida Linneo”, spiega Giannetta. “Una perdita che rifiuta come qualsiasi forma di aiuto. Ma dovrà ritrovare la sua leggerezza”. Per l’attrice sarà un momento di riflessione per il pubblico: “Quando c’è un momento buio non va rifiutato, ma metabolizzato per poi passare a vita nuova”. Al posto di Linneo – che nella realtà si chiama Fiona – ci sarà ‘Cane 3’ “perché Blanca fa fatica a dargli un nome”. Rispetto a Linneo “ha un carattere differente, ha degli occhi simpaticissimi e molto profondi. Sarà interessante scoprire come cresce ed evolve il rapporto con Blanca: molto spesso, nella realtà, chi perde un cane tende a non riprenderlo più per il forte dolore provato. Per questioni anagrafiche di Linneo, nella seconda stagione era meno centrale nella trama”.

Cosa succede in Blanca 3: le anticipazioni e la trama

Abbiamo visto dove eravamo rimasti, ma qual è la trama di Blanca 3? Blanca, che ha sempre guardato al futuro con fiducia, all’inizio della nuova stagione mostra una inedita fragilità. Ha paura del buio e del futuro, nonostante le tante scommesse vinte.

Accanto a lei i compagni di avventura di sempre: la giovane Lucia, la fidata amica Stella e il padre Leone, amorevole e premuroso;  in commissariato, il Vicequestore Bacigalupo e soprattutto l’ispettore Liguori che, alla fine della seconda stagione, ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriverà Domenico Falena, un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dalla affascinante manager Eva Faraldi, che lo considera il suo agente migliore.

Blanca lo incontra durante il caso di indagine della prima puntata, che si svilupperà per tutta la stagione e li metterà a stretto contatto sulle tracce di un bambino scomparso in circostanze misteriose, facendoli scoprire molto più simili di quanto pensassero. In ogni puntata un caso d’indagine con un’ambientazione particolare tra i luoghi caratteristici di Genova.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
