Blackout 2 – Le verità nascoste: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast (attori e personaggi) della serie Blackout 2 – Le verità nascoste, in onda su Rai 1 dal 14 gennaio 2025? Per quanto tempo si può tenere nascosta la verità? E quante bugie siamo disposti a raccontare per tenere al sicuro il nostro segreto? Il tema della serie è ancora una volta il destino, con la nuova stagione piena di colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle montagne del Trentino. Una stagione diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio di tutti i personaggi.

Nel cast ritroviamo Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Giulia Patrignani, Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, Maria Roveran, Magdalena Grochowska ed Eugenio Franceschini. A loro si uniscono i nuovi arrivati Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, e Federico Tolardo.

Trama

Abbiamo visto il cast di Blackout 2 – Le verità nascoste, ma qual è la trama? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione.