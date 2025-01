Blackout 2 – Le verità nascoste: trama, cast, quante puntate, location, attori, personaggi, streaming, serie Rai 1

Blackout 2 – Le verità nascoste è la seconda stagione della popolare fiction in onda su Rai 1 a partire dal 14 gennaio 2025 in prima serata. Per quanto tempo si può tenere nascosta la verità? E quante bugie siamo disposti a raccontare per tenere al sicuro il nostro segreto? Un’avvincente serie coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. Ecco tutte le informazioni.

Trama

Perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa non doveva essere rivelato? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione.

I protagonisti sono ancora loro: in primo piano Giovanni, broker di successo profondamente cambiato dall’esperienza accanto a sua figlia Elena in coma, sinceramente innamorato di Claudia, la dottoressa che le ha salvato la vita. E pensare che Giovanni aveva ricevuto l’ordine imperativo di ucciderla perché lei è la testimone-chiave nel processo contro suo fratello, boss di un clan. Dal canto suo, Claudia ha appena scoperto che Giovanni, al quale si è avvicinata mentre si prendeva cura della figlia in coma, ha tentato di ucciderla per ben due volte. Lei che, per fuggire alla violenza del clan, ha dovuto vivere sotto copertura per due anni. Per fortuna Claudia ha ancora accanto Anita, la figlia adolescente, e Marco, l’ex marito giunto nel Vanoi proprio per portare via Anita. Marco che, nonostante la nuova compagna Irene, non riesce a voltare pagina e a chiudere definitivamente la sua storia con Claudia. Forse tra loro una piccola fiamma riprenderà vigore, nonostante le ceneri di un matrimonio concluso in maniera fallimentare.

Blackout 2 – le verità nascoste: il cast

Nel cast di questa seconda stagione ritroviamo Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo, Giulia Patrignani, Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, Maria Roveran, Magdalena Grochowska ed Eugenio Franceschini. A loro si uniscono i nuovi arrivati Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, e Federico Tolardo. Il tema della serie è ancora una volta il destino, con la nuova stagione piena di colpi di scena per questo mistery-drama ambientato sulle montagne del Trentino. Una stagione diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio di tutti i personaggi.

Location

Qual è la location di Balckout 2 – Le verità nascoste? La serie è nuovamente ambientata sulle montagne del Trentino. Le immagini in 6K restituiscono gli scenari di location come San Martino di Castrozza, la Valle del Vanoi, Sagron Mis di Val Canali, il Lago di Calaita, Forte Buso e Paneveggio.

Blackout 2 – le verità nascoste: quante puntate

Quante puntate sono previste per Blackout 2 – Le verità nascoste? In tutto sono previste quattro puntate inedite, in onda su Rai 1 dal 14 gennaio 2025.

Prima puntata: 14 gennaio 2025

Seconda puntata: 21 gennaio 2025

Terza puntata: 28 gennaio 2025

Quarta puntata: 4 febbraio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Blackout 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30 a partire dal 14 gennaio 2025. Anche in streaming e on demand su Rai Play.