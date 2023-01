Black Out – Vite sospese: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, lunedì 30 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Black Out – Vite sospese, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa in prima visione e in prima serata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della terza puntata, l’omicidio di Max finirà per spiazzare e sconvolgere tutti coloro che si trovano rinchiusi all’interno dell’hotel. Per tutti, infatti, questa sarà la prova schiacciante del fatto che ci sia un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione e lo stress, dovuti anche alla scarsità di cibo, Giovanni farà una proposta al gruppo.

L’uomo consiglierà loro di andare a perquisire le case del villaggio che sono rimaste disabitate, con la speranza di poter trovare qualcosa. Durante la ricognizione, Lorenzo troverà una pistola e deciderà di nasconderla. Per quale motivo? Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui si arriverà vicini ad una svolta importante legata all’omicidio di Max.

Lorenzo verrà informato del fatto che, nei pressi del cadavere di Max, è stata rinvenuta una foto che apparteneva a Giorgio. L’uomo non avrà alcun dubbio sul fatto che sia stato proprio lui ad essersi macchiato dell’omicidio di Max e deciderà di affrontarlo “faccia a faccia”. Lorenzo arriverà a perdere le staffe, tanto da giungere ad un passo dal premere il grilletto: l’intervento di Anita glielo impedirà. Infine Giorgio verrà segregato all’interno dell’albergo ma Lida scoprirà che sua nipote Petra lo ha liberato, per permettergli di trovare soccorsi.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Black Out – Vite sospese, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: