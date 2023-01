Black Out – Vite sospese: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Black Out – Vite sospese, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa in prima visione e in prima serata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le vicende si svolgono durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino. Qui, i clienti del lussuoso albergo e i residenti del paesino nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga che impedisce l’arrivo dei soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle: il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte.

In attesa dei soccorsi, quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza diventa una trappola che porterà a galla segreti, identità celate, ambigui professionisti pronti a tutto e la presenza di un assassino. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri.

“La vita può cambiare in una frazione di secondo”, ha detto Alessandro Preziosi “da una vacanza di lusso passi all’incubo, ma è stato interessante notare come proprio quando si crede di aver perso tutto, spesso, si ritrovi se stessi e il coraggio di combattere per ciò che conta davvero e si scoprano le persone per quello che sono. Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c’era niente: non mi era mai capitato prima. Non è stato facile”.

Black Out – Vite sospese: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Black Out – Vite sospese, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Giovanni Lo Bianco

Rike Schmid: Claudia Schneider

Marco Rossetti: Marco Raimondi

Aurora Ruffino: Lidia Ercoli

Mickaël Lumière: Karim

Caterina Shulha: Irene

Massimo Mesciulam: Giorgio

Giorgio Caputo: Ruggero Volturno

Riccardo Maria Manera: Lorenzo Zanin

Federico Russo: Riccardo Lo Bianco

Juju Di Domenico: Anita Raimondi

Magdalena Grochowska: Sarah Zanin

Maria Roveran: Petra Zanin

Veronica Urban: Silvia

Alessandro Riceci: Umberto

Maurizio Fanin: Andrea

Eugenio Franceschini: Luca

Fabio Sartor: Max Zanin

Location

Dove è stata girata (location) Black Out – Vite sospese? Le riprese sono state effettuate in formato 6K e per 12 settimane in Trentino (a San Martino di Castrozza, al valico Passo Rolle, alle valli di Primiero e Vanoi, a Canal San Bovo, a Mezzano, a Imèr, a Sagron Mis e al Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino). Poi tutto si è spostato a Roma e a Napoli.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Black Out – Vite sospese su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima puntata andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023; la quarta e ultima lunedì 6 febbraio 2023. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 23 gennaio 2023

Seconda puntata: martedì 24 gennaio 2023

Terza puntata: lunedì 30 gennaio 2023

Quarta puntata: lunedì 6 febbraio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Black Out – Vite sospese in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì o martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.