Black Out – Vite sospese: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Black Out – Vite sospese, serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna che sarà trasmessa in prima visione e in prima serata. In tutto 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La fiction racconta una piacevole vacanza che però diventa una trappola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta puntata in onda stasera, non si hanno più tracce di Giorgio, liberato nella puntata precedente dalla nipote Petra. Gli ospiti dell’hotel, quindi, sono convinti del fatto che il broker non tornerà indietro, ma soprattutto che durante la sua fuga non abbia pensato neanche un attimo a chiamare i soccorsi. Nel frattempo, Lidia, continua la sua indagine su Hamid e si trova ad esaminare dei disegni da lui realizzati, che le fanno pensare che il bambino sia vittima di un giro di traffico di clandestini. Nel frattempo, Marco, sta provando a convincere gli altri che Giovanni sia il colpevole del tentato omicidio di Claudia, oltre che della morte di Max, per farlo ha bisogno dell’aiuto di Irene, con la quale esce e affronta la neve per recuperare un fascicolo custodito nella macchina del maresciallo Piani.

La puntata e la fiction si conclude con l’episodio 8 in cui, forse, si verrà a capo di quanto è accaduto nell’hotel. Lidia conclude la sua indagine e scopre che Hamid è tenuto nascosto dal barista Karim, che viene accusato anche della morte di Max e del tentato omicidio di Claudia. Ci sarà, però, un colpo di scena che metterà in dubbio le conclusioni a cui è arrivata la giovane appuntato e cambierà le sorti di tutti i presenti nell’hotel.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Black Out – Vite sospese, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: