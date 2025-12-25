Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:26
TV

Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone

di Antonio Scali
Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone XIV, 25 dicembre

Oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 12 c’è la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV, alla città e al mondo. Il Pontefice, dalla loggia delle Benedizioni che affaccia su Piazza San Pietro, leggerà il suo messaggio natalizio che come da tradizione ripercorre le situazioni di guerra e di crisi nel mondo, a cominciare ovviamente dall’Ucraina e dal Medio Oriente. A seguire Papa Leone impartirà la sua benedizione alla città e al mondo. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire la diretta della Benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone oggi – 25 dicembre 2025 – Natale, alle ore 12 su Rai 1 e Tv2000. Papa Leone leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà, in particolare ovviamente l’Ucraina e il Medio Oriente. Dopo darà appunto la benedizione Urbi et Orbi, cioè alla citta e al mondo. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre o 101 di Sky. Tv2000 al tasto 28 del digitale terrestre o 157 di Sky. Anche le principali reti all-news come Rai News 24 e SkyTg24 seguiranno l’evento con Papa Leone in diretta.

Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming live

Se non siete a casa, potete riunirvi in preghiera anche collegandovi in streaming su RaiPlay e sul sito di Tv2000. Inoltre la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2025 sarà visibile sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News, sempre dalle ore 12.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
