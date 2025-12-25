A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025

A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi di Natale 2025? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi – 25 dicembre 2025 – alle ore 12. Collegamento con Piazza San Pietro già qualche minuto prima. Papa Leone leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà, in particolare ovviamente l’Ucraina e il Medio Oriente. Dopo darà appunto la benedizione Urbi et Orbi, cioè alla citta e al mondo. Appuntamento dunque da Piazza San Pietro, dalla loggia delle Benedizioni, alle ore 12 di oggi, 25 dicembre 2025 (Natale). Papa Leone alle ore 10 presiederà la Messa di Natale.

Streaming e tv

La benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre 2025 (giorno di Natale), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o del digitale terrestre e 101 di Sky) e Tv2000 (canale 28). Un appuntamento molto importante, in diretta in mondovisione, con la Benedizione alla città e al mondo. Anche le principali reti all-news come Rai News 24 e SkyTg24 seguiranno l’evento con Papa Leone in diretta. In streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.it o sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News.