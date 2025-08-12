Belle e Sebastien – L’avventura continua: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 12 agosto 2025, va in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua su Rai 1. Si tratta del sequel di Belle e Sebastien uscito nel 2015 e diretto da Christian Duguay. Come il precedente, anche questo è tratto dalla serie di romanzi di Cecile Aubry. Scopriamo la trama e il cast.

Trama

Si parte dalla trama, ambientata nel 1945. La guerra è finita e Sebastien adesso va a scuola a Saint Martin in compagnia di Belle e Cesar. Attende il ritorno di Angelina dal fronte ma, prima di rientrare in Francia, il suo aeroplano precipita e pare che non ci siano superstiti. Sebastien però non ci crede e, con il supporto di Cesar, decide di chiedere ad un pilota di sorvolare la zona dell’impatto e capire se Angelina sia ancora viva. Ma prima di partire Sebastian si intrufola sul velivolo con Belle e parte con Pierre, l’enigmatico pilota che poi si rivelerà essere suo padre biologico.

Belle e Sebastien – L’avventura continua: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito vediamo quali sono gli attori e i personaggi del sequel:

Félix Bossuet: Sebastien

Tchéky Karyo: Cesar

Thierry Neuvic: Pierre

Margaux Châtelier: Angelina

Urbain Cancelier: il Sindaco

Thylane Blondeau: Gabriela

Streaming e TV

Dove vedere Belle e Sebastien – L’avventura continua in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, 12 agosto 2025, su Canale 5 alle ore 21.20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione su Mediaset Infinity. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.