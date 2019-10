Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 23 ottobre 2019

Beautiful non si ferma. L’appuntamento con la celebre soap opera di Canale 5 prosegue anche domani, mercoledì 23 ottobre 2019, per portare il pubblico a casa Forrester.

Beautiful è una soap opera molto amata dagli italiani che va in onda da ben tre decenni (partita nel 1987) e ha visto, tra le tante, la perenne storia d’amore tra Ridge e Brooke, anche quando Ronn Moss ha abbandonato la soap opera a causa di un incidente ed è stato sostituito da Thorsten Kaye.

Canale 5, come al solito, lascia spazio a una puntata al giorno di Beautiful che ormai ha fatto breccia nel cuore degli italiani che non possono più farne a meno. Beautiful infatti va in onda tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40.

Cosa succederà nella puntata di domani in onda mercoledì 23 ottobre 2019?

Di seguito, le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful, dal 20 al 26 ottobre

Beautiful, le anticipazioni del 23 ottobre 2019

Dov’eravamo rimasti in Beautiful? Nella puntata del 22 ottobre Taylor è a casa di Steffy: la donna, nonostante le cure, è molto agitata. Taylor teme che Bill decida di denunciarla: ormai lui e Steffy non sono più insieme, per questo la dottoressa Hayes teme di andare in prigione.

Intanto Hope chiede alla madre di convincere Ridge a investire nuovamente nella Hope for the Future. Infine Steffy informa Liam, venuto a trovare sua figlia, del ritorno di sua madre Taylor.

Nella puntata in onda domani 23 ottobre, secondo le anticipazioni di Beautiful, la dottoressa Hayes cercherà di sincerarsi delle intenzioni del magnate: manterrà la sua promessa di non denunciarla? Taylor arriva a insultarlo pesantemente e, completamente fuori controllo, insulterà anche Brooke.

Bill vuole Brooke ad ogni costo, ma Justin lo invita a concentrarsi su cose più importanti: chi ha tentato di ucciderlo è ancora a piede libero, e potrebbe colpire ancora. Arriva poi una visita inaspettata: Taylor entra nell’ufficio dell’editore proprio in quel preciso istante e chiede a Justin di rimanere sola con lui. Bill è piuttosto agitato nel vedere la donna.

Rimasti soli, Bill chiede a Taylor cosa voglia da lui. La donna dunque gli chiederà se manterrà la promessa di non denunciarla anche adesso che lui e Steffy non sono più insieme. Sua figlia e Liam si sono lasciati, e la ragazza ha bisogno di lei.

Bill conferma di non voler sporgere denuncia, ma a condizione che Liam e Hope non vengano disturbati in alcun modo. Intanto Hope lavora alla HFTF, e mentre è intento nel rilanciare la linea, arriva Taylor.

La Hayes, secondo le anticipazioni di Beautiful, si lancia in pesanti insulti, Hope prova a difendersi e ribatte di non aver affatto rubato il marito a Steffy, anzi è stata lei a tirarsi indietro, oltre al fatto che lei ha avuto una relazione con il padre del suo uomo.

Non contenta, Taylor attacca anche Brooke dicendo che i suoi figli si sono ritrovati improvvisamente senza il loro papà a causa sua. La dottoressa, nonostante le cure, è fuori controllo.

Beautiful, una soap opera in onda da tre decenni

Gli italiani non possono rinunciare all’appuntamento quotidiano con Beautiful. La soap opera, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, è partita nel 1987 raccontando l’importanza della famiglia Forrester e del loro marchio di fabbrica nel mondo della moda.

Ambientato a Los Angeles, Beautiful racconta le peripezie della famiglia protagonista e delle altre avversarie. La Forrester Creations, composta dal patriarca Eric e dall’ormai defunta Stephanie, ha visto i figli Ridge, Thorne, Angela (defunta), Kristen e Felicia spesso in lotta tra di loro.

La storia d’amore più importante di Beautiful è quella tra Ridge e Brooke, tormentata da tantissimi alti e bassi che li hanno portati più lontano che vicino alla felicità.

Negli anni sono stati tanti i personaggi che hanno movimentato le acque della soap opera americana: Sheila, Amber, Sally Spectra, Darla, Donna e Katie Logan (sorelle di Brooke), Bill Spencer, Liam e Wyatt Spencer (figli di Bill), Quinn, Pamela (sorella di Stephanie), Taylor, Maya e tantissimi altri ancora hanno alterato gli equilibri della trama di Beautiful.

Beautiful vi aspetta dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40.