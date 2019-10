Beautiful, le anticipazioni settimanali dal 20 al 26 ottobre 2019

Beautiful è una soap opera americana che appassiona gli italiani da tre decenni. Con appuntamento fisso nel primissimo pomeriggio su Canale 5, Beautiful racconta le peripezie della famiglia Forrester, dalla tormentata storia d’amore tra Brooke e Ridge all’immancabile presenza di Bill Spencer.

Ma quali sono le anticipazioni di questa settimana, dal 20 al 26 ottobre 2019? Vediamole insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: domenica 20 ottobre

Come ogni anno, la Famiglia Forrester si riunisce per il giorno del Ringraziamento (festa importante negli Stati Uniti) dimostrando sempre più il forte legame che unisce tutti loro. Eric non perde occasione di ringraziare Pamela e Charlie per essersi occupati del pranzo e Hope intanto non può fare a meno di notare quanto Liam sia eccezionale e premuroso con la sua bambina.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di lunedì 21 ottobre

Nella puntata di lunedì, vediamo il detective Sanchez arrivare alla sede della Spencer per interrogare Bill. Il detective non ha mai smesso d’indagare sul tentato omicidio dell’imprenditore e spera che Spencer possa fornirgli dettagli importanti per far luce su ciò che è accaduto e fare passi avanti con le indagini.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: martedì 22 ottobre

Nella puntata che va in onda martedì di Beautiful, vediamo Brooke al settimo cielo all’idea di diventare presto nonna. Così, presa dalla gioia, decide di acquistare un primo dono al bebé e si reca da Hope e Liam per consegnarlo, esprimendo la sua felicità all’idea che dopo tante peripezie finalmente abbiano avuto la possibilità di tornare insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di mercoledì 23 ottobre

Beautiful nella puntata di mercoledì vedrà un ritorno (non tanto) inaspettato. Taylor è tornata in città, Steffy è felicissima di poter riabbracciare la mamma che ha trascorso diverso tempo in cura. Steffy è convinta che Taylor sia guarita, ma Liam sa che non è così, perché conosce il suo segreto: è stata lei a sparare a Bill Spencer.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: giovedì 24 ottobre

Nella puntata di giovedì 24 ottobre, la puntata di Beautiful vede Taylor andare a trovare Bill in ufficio per pregarlo di non svelare alla polizia il suo segreto. Taylor è ancora mentalmente instabile e la sua fragilità la porta ad aggredire Bill. Poco dopo, riserva lo stresso trattamento a Hope, accusandola di aver reso infelice Steffy portandole via Liam.

Beautiful, le anticipazioni settimanali, venerdì 25 ottobre

Nella puntata di venerdì, Beautiful torna a vedere lo scontro tra Taylor e Hope. La madre di Steffy ritiene che Hope sia esattamente come Brooke, abituata a rubare gli uomini agli altri e intenzionata a rovinare la vita id sua figlia. Bill è molto preoccupato di questo ritorno, è certo che Taylor in città sia l’annuncio di una tempesta.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: sabato 26 ottobre

Nella puntata di sabato 26 ottobre, vediamo Liam preoccupato dalla presenza di Taylor, non è felice di saperla gironzolare attorno, la sua instabilità è allarmante e potrebbe avere effetti sia su suo padre che su Hope. A quel punto, il segreto diventerà insopportabile e Liam confesserà a Hope che è stata Taylor a sparare a Bill.

Beautiful vi aspetta tutti i giorni, alle ore 13:40, su Canale 5.