Beate, il cast completo del film su Rai 1: attori e personaggi

Qual è il cast (attori) completo di Beate, il film in onda questa sera – domenica 6 giugno 2021 – su Rai 1 dalle 21.25? Si tratta di una commedia agrodolce del 2018 diretta da Samad Zarmandili, con nel cast attori e attrici molto amati dal pubblico come Donatella Finocchiaro, Maria Roveran, Lucia Sardo e Paolo Pierobon. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Donatella Finocchiaro: Armida

Maria Roveran: Suor Caterina

Lucia Sardo: Suor Restituta

Paolo Pierobon: Loris

Trama

Abbiamo visto il cast di Beate, con gli attori e i personaggi interpretati, ma qual è la trama del film in onda stasera su Rai 1? Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie, stanno per essere licenziate. Poco lontano, alcune suore, abili nell’arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano di essere allontanate dall’amato convento. Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore s’inventano un “business” fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un “miracolo”. Decideranno infatti di produrre lingerie artigianale clandestinamente. Appuntamento dalle 21.25 di oggi, domenica 6 giugno 2021, in prima serata su Rai 1.