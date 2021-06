Questa sera, domenica 6 giugno 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda Beate, film del 2018 diretto da Samad Zarmandili. Protagonisti di questa commedia sono Donatella Finocchiaro e Maria Roveran. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Beate? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie, stanno per essere licenziate. Poco lontano, alcune suore, abili nell’arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano di essere allontanate dall’amato convento. Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore s’inventano un “business” fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un “miracolo”. Decideranno infatti di produrre lingerie artigianale clandestinamente.

Beate: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film del 2018 Beate, diretto da Samad Zarmandili, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Donatella Finocchiaro e Maria Roveran. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Donatella Finocchiaro: Armida

Maria Roveran: Suor Caterina

Lucia Sardo: Suor Restituta

Paolo Pierobon: Loris

Location

Qual è la location del film Beate? Dove è stato girato? La pellicola è ambientata nel Polesine, in provincia di Rovigo, in Veneto. Le riprese sono iniziate ad Adria, per poi spostarsi a Rovigo, sul Delta del Po e a Villa Badoer a Fratta Polesine. Per l’abbazia delle suore della Beata Armida è stata individuata invece l’Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine, che ha ospitato la produzione per tre settimane.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Beate, il film in onda questa sera – domenica 6 giugno 2021 – su Rai 1.

