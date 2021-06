A che ora inizia (e finisce) Beate: orario e durata del film in onda su Rai 1

A che ora inizia Beate, il film del 2018 diretto da Samad Zarmandili e con protagoniste Donatella Finocchiaro e Maria Roveran in onda stasera – domenica 6 giugno 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda sul principale canale Rai è prevista per le ore 21,25. Quando finisce? Alle 23.15. La durata prevista – pubblicità incluse – è quindi di circa 110 minuti (1 ora e 50 minuti).

Di seguito una breve trama del film. Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie, stanno per essere licenziate. Poco lontano, alcune suore, abili nell’arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano di essere allontanate dall’amato convento. Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore s’inventano un “business” fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un “miracolo”. Decideranno infatti di produrre lingerie artigianale clandestinamente.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia (e durata) Beate, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 6 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.