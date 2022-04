Battiti Live – Il viaggio della musica streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 18 aprile

Stasera, lunedì 18 aprile 2022, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata di Battiti Live – Msc Crociere, il viaggio della musica, show musicale che vedrà sul palco tantissimi artisti. Alla guida delle quattro prime serate una coppia inedita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. La regia è affidata a Luigi Antonini. Dove vedere Battiti Live – Il viaggio della musica in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Italia 1.

Battiti Live – Il viaggio della musica streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Battiti Live – Il viaggio della musica, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda quattro puntate. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 31 marzo 2022

Seconda puntata: lunedì 11 aprile 2022

Terza puntata: lunedì 18 aprile 2022

Quarta puntata: lunedì 25 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live – Il viaggio della musica? Ogni serata prenderà il via intorno alle ore 21,20 e si chiuderà alle ore 23,50. Insomma la durata complessiva di ogni show, pubblicità incluse, sarà di circa 2 ore e 30 minuti.