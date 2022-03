Battiti Live – Il viaggio della musica: cantanti, scaletta, quante puntate e streaming

Da giovedì 31 marzo 2022 su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Battiti Live – Msc Crociere, il viaggio della musica, show musicale che vedrà sul palco tantissimi artisti. Alla guida delle quattro prime serate una coppia inedita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. La regia è affidata a Luigi Antonini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti

Ma qual è il cast (cantanti) di Battiti Live – Il viaggio della musica? Sul palco vedremo: Achille Lauro, Fedez, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai, Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie & The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.

Scaletta

Tra gli artisti che si esibiranno nella prima puntata di Battiti Live – Il viaggio della musica – stando alla scaletta – troviamo Achille Lauro, Fedez, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Pinguini tattici nucleari, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué, Topic, Deddy, Berna, Follya, Gemelli Diversi.

Battiti Live – Il viaggio della musica: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Battiti Live – Il viaggio della musica? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima giovedì 31 marzo 2022; l’ultima giovedì 21 aprile 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 31 marzo 2022

Seconda puntata: giovedì 7 aprile 2022

Terza puntata: giovedì 14 aprile 2022

Quarta puntata: giovedì 21 aprile 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live – Il viaggio della musica? Ogni serata prenderà il via intorno alle ore 21,20 e si chiuderà alle ore 23,50. Insomma la durata complessiva di ogni show, pubblicità incluse, sarà di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live – Il viaggio della musica in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.