Battiti Live – Il viaggio della musica: cantanti e scaletta della terza puntata, 18 aprile

Stasera, lunedì 18 aprile 2022, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata di Battiti Live – Msc Crociere, il viaggio della musica, show musicale che vedrà sul palco tantissimi artisti. Alla guida delle quattro prime serate una coppia inedita formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. La regia è affidata a Luigi Antonini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e scaletta

Ma quali sono i cantanti e la scaletta della terza puntata di Battiti Live – Il viaggio della musica in onda stasera su Italia 1? Alla guida della kermesse musicale Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Torna la grande musica di Italia 1 che, insieme a “Battiti Live” e a R101, Radio 105 e Radio Norba, firma questo nuovo format itinerante in partnership con MSC Crociere. Stasera, stando alle anticipazioni, vedremo Fedez, Noemi, Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista, Tananai, Gué Pequeno, Fred De Palma, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Federico Rossi, Tancredi e Kungs.

Ma qual è il cast (cantanti) di tutte le 4 puntate di Battiti Live – Il viaggio della musica? Sul palco vedremo: Irama, Elodie, Rkomi, Tommaso Paradiso, Noemi, Ofenbach, Michele Bravi, Aka7even, Room9 & Nika Paris, Giusy Ferreri, The Kolors, Topic, Dargen D’Amico, Darin, Ermal Meta e Sottotono. Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della terza puntata di Battiti Live – Il viaggio della musica, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it dove è possibile vedere e rivedere tutti i prodotti Mediaset.