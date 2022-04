A che ora inizia Battiti Live – Il viaggio della musica: l’orario della messa in onda su Italia 1

A che ora inizia Battiti Live – Il viaggio della musica, il programma musicale in onda su Italia 1? La messa in onda è prevista il giovedì sera dalle ore 21,20 alle ore 23,50. La durata complessiva di ogni show, pubblicità incluse, sarà di circa 2 ore e 30 minuti. Ma quante puntate sono previste per Battiti Live – Il viaggio della musica? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima giovedì 31 marzo 2022; l’ultima lunedì 25 aprile 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 31 marzo 2022

Seconda puntata: lunedì 11 aprile 2022

Terza puntata: lunedì 18 aprile 2022

Quarta puntata: lunedì 25 aprile 2022

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Battiti Live – Il viaggio della musica, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.