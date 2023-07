Battiti Live 2023, le anticipazioni (cantanti, artisti, ospiti, conduttori, scaletta) della quarta puntata, 25 luglio

Battiti Live 2023 è il concerto dell’estate organizzato da Radio Norba e in onda questa sera, 25 luglio 2023, su Italia 1. In tutto sono previste sei puntate. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Sui palchi più belli della Puglia tornano gli artisti e i cantanti più in voga con i tormentoni di questa estate. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti della quarta puntata di questa sera? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e cantanti

Si tratta di una manifestazione itinerante che porta la musica popolare e alcuni degli artisti più in voga del momento, nazionali e internazionali, in diverse località della Puglia. In questi concerti vanno in scena diversi generi musicali rappresentati, tra cui pop, rock, rap, dance e musica leggera italiana, adatti a tutti i gusti, popolari soprattutto tra i giovani.

Nel quarto appuntamento si alterneranno sul palco: Mr. Rain, Carl Brave, Irama, Gabry Ponte, Tiromancino, Emis Killa, Achille Lauro, Rose Villain, Rkomi, Sangiovanni, Angelina, Baby K, Leo Gassmann, Mara Sattei, Ariete, Enula, Claude, Ciccio Merolla, Berna. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Fedez, Annalisa, Articolo 31 da Taranto, Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo e Matteo Paolillo da Peschici.

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live 2023? Appuntamento su Italia 1 ogni martedì in prima serata alle ore 21.20 per sei settimane dal 4 luglio 2023. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play. I fan di Battiti Live potranno seguire l’evento anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.