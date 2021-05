Basta un paio di baffi streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 30 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Basta un paio di baffi, film di genere commedia del 2019, diretto da Fabrizio Costa, con Antonia Liskova e Sergio Assisi, dalla durata di 100 minuti. La pellicola è stata già trasmessa dalla Rai il 2 gennaio 2019, per il ciclo “Purché finisca bene 3”. Stasera la replica. Dove vedere Basta un paio di baffi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 30 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Basta un paio di baffi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Basta un paio di baffi, ma dove è stato girato (location) il film? Le riprese sono avvenute in Puglia, tra le città di Bari, Monopoli e Conversano. “Per prepararmi sono andata al Gambero Rosso a imparare come si lavora in cucina”, ha raccontato la Liskova all’Ansa. “Per farmi coraggio, ho pensato a Robin Williams in Mrs. Doubtfire: il risultato è una commedia leggera, divertente, ma che fa riflettere su come viviamo oggi, sull’ansia da prestazione di cui siamo vittime, del voler sempre essere all’altezza. E poi, sempre con delicatezza e con il sorriso, c’è il tema della donna, dei pregiudizi che ancora subiamo. Di strada ne abbiamo fatta, ma c’è così tanto da fare”.