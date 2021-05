Basta un paio di baffi: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 30 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Basta un paio di baffi, film di genere commedia del 2019, diretto da Fabrizio Costa, con Antonia Liskova e Sergio Assisi, dalla durata di 100 minuti. La pellicola è stata già trasmessa dalla Rai il 2 gennaio 2019, per il ciclo “Purché finisca bene 3”. Stasera la replica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Sara, creativa e talentuosa con un solo sogno nella vita: diventare una chef. Dopo l’ennesima disfatta, arriva l’occasione di una vita: al suo ristorante preferito cercano un cuoco. Ma nonostante Sara sia perfetta per il lavoro, il proprietario Luca non ne vuole sapere: lui assumerà solo un uomo. Con l’aiuto del suo miglior amico Sergio, Sara proverà l’impensabile: travestirsi da uomo. Sotto le sembianze magroline di Andrea, Sara riesce ad ottenere il lavoro. Ma cosa succede quando tra Andrea e Luca sboccia il sentimento?

Basta un paio di baffi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Basta un paio di baffi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonia Liskova: Sara / Andrea

Sergio Assisi: Luca

Marco Bonini: Sergio

Euridice Axen: Giada

Teresa Saponangelo: Paola

Michele De Virgilio: Alberto

Jun Ichikawa: Akiko

Claudia Lerro: Flavia

Streaming e diretta tv

Dove vedere Basta un paio di baffi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 30 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.