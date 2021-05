Basta un paio di baffi: le location, dove è stato girato il film

Basta un paio di baffi: le location del film

Dove è stato girato (location) Basta un paio di baffi, il film in onda stasera – 30 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: le riprese sono avvenute in Puglia, tra le città di Bari, Monopoli e Conversano. “Per prepararmi sono andata al Gambero Rosso a imparare come si lavora in cucina”, ha raccontato la Liskova all’Ansa. “Per farmi coraggio, ho pensato a Robin Williams in Mrs. Doubtfire: il risultato è una commedia leggera, divertente, ma che fa riflettere su come viviamo oggi, sull’ansia da prestazione di cui siamo vittime, del voler sempre essere all’altezza. E poi, sempre con delicatezza e con il sorriso, c’è il tema della donna, dei pregiudizi che ancora subiamo. Di strada ne abbiamo fatta, ma c’è così tanto da fare”. Ma vediamo insieme il cast completo del film Basta un paio di baffi:

Antonia Liskova: Sara / Andrea

Sergio Assisi: Luca

Marco Bonini: Sergio

Euridice Axen: Giada

Teresa Saponangelo: Paola

Michele De Virgilio: Alberto

Jun Ichikawa: Akiko

Claudia Lerro: Flavia

Streaming e tv

Abbiamo visto dove è stato girato (location) Basta un paio di baffi, ma dove vedere il film in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 30 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.