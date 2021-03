Barbara Palombelli co-conduttrice a Sanremo 2021: chi è, carriera, marito

Anche Barbara Palombelli sarà co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo 2021: ma chi è la giornalista e presentatrice tra le protagoniste delle kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai dal 2 al 6 marzo? Di seguito tutte le informazioni e le curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Biografia

Barbara Palombelli (qui il suo cachet a Sanremo 2021) nasce a Roma il 19 ottobre del 1953. Prima di quattro figli, si laurea in Lettere con una tesi in Antropologia culturale. Nel corso della sua carriera ha lavorato in radio, in televisione e sulla carta stampata, ottenendo, nel 1991, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Carriera

Inizia la sua carriera da giornalista in Rai, a Rai Radio 2, nella redazione della rubrica Sala F. Nel 1979, Barbara Palombelli entra nella redazione dell’Europeo, diventando, un anno più tardi, giornalista parlamentare del settimanale.

Dal 1984 al 1987 collabora con il Giornale, mentre dal 1986 al 1988 è vicecaporedattore di Panorama. Nel 1989 è inviata speciale del Corriere della Sera, mentre dal 1991 al 2000 collabora con La Repubblica, per poi tornare al Corriere dal 2001 al 2006 come editorialista.

In televisione ha realizzato diverse interviste per Domenica In, partecipato alla prima edizione di Samarcanda e condotto, insieme ad Andrea Barbato, la trasmissione Italiani.

Nel 2003 ha affiancato Giuliano Ferrara alla conduzione di Otto e Mezzo, su La7, mentre l’anno seguente è tornata a Domenica In, questa volta in veste di opinionista.

Dal 2013 è alla guida di Forum, in onda su Canale 5, mentre dal 2018 è anche al timone del programma d’approfondimento di Rete 4, Stasera Italia.

Barbara Palombelli, la vita privata: il marito Francesco Rutelli

Barbara Palombelli è sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli (qui il suo profilo), ex sindaco di Roma. La giornalista e suo marito hanno tre figli adottivi, Serena, Francisco e Monica, e uno biologico, Giorgio.

Frasi

Di seguito alcune delle frasi scritte o attribuite a Barbara Palombell.

Chi si appassiona e infiamma, abbocca a tutto, i romani invece sono scettici: non hanno una gran passione per la politica proprio perché credono poco a tutti.

L’Italia non è un paese normale: gli antagonisti diventano sempre la stampella dei poteri che a parole vorrebbero abbattere. Si tengono, in un gioco di equilibri che salva i due poli in un gioco pericoloso ma redditizio sul piano dell’immagine reciproca

In Italia le mogli dei leader politici stanno sulle scatole alla gente. Quindi, meno si fanno vedere meglio è.

