Barbara d’Urso in lacrime in diretta a Pomeriggio Cinque: video

Barbara d’Urso non è riuscita a trattenere le lacrime durante la puntata di oggi, 11 dicembre 2019, di Pomeriggio Cinque. Come da tradizione, il talk pomeridiano di Canale 5 si è aperto con i fatti di cronaca e attualità. In particolare si è parlato della morte e dei funerali di donna Jolanda, la mamma di Al Bano, scomparsa a 96 anni.

Si è poi passati alla storia piuttosto triste di Patrizia, una donna segregata in casa e violentata dall’ex cognato. La donna è stata chiusa in una roulotte tra Rufina e Pontassieve, in provincia di Firenze, per oltre un mese, fino a quando non è riuscita a scappare.

Durante la sua prigionia l’aguzzino aveva fatto credere al figlio di Patrizia che lei fosse scappata in Albania. Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque erano presenti Patrizia e suo figlio Manuel. Il ragazzo è scoppiato a piangere, e così Barbara d’Urso ha provato a tranquillizzarlo.

La conduttrice, già emozionata per il servizio sulla mamma di Al Bano, non è riuscita a trattenere le lacrime. “Manuel, un vero uomo ha il coraggio di piangere, quindi non vergognarti. Capisco che per te deve essere stato un mese tremendo. In questo momento vorrei tanto però che fossi tu a prendere la mano di mamma e a dirle ‘dai mamma non piangere, perché ci sono io’.

Noi mamme siamo quelle sempre pronte anche in momenti di difficoltà a prendere la mano di un figlio e dirgli ‘dai ciccio ci sono qui io’. Noi mamme però ogni tanto ci aspettiamo anche che un figlio ti prenda la mano e ti dica ‘mamma ci sono io per te'”.

Talmente presa da questa storia, la d’Urso ha anche deciso di saltare completamente il blocco successivo dedicato al gossip. “Vi racconto la verità delle dirette. Tanto noi siamo talmente uniti che vi racconto le cose. Succede che oggi avremmo voluto parlare nella prima parte di nonna Jolanda e di Patrizia, e poi dalle 18 in poi avremmo voluto sorridere con Francesca Cipriani, la castità ecc.

Cosa è successo? Che le storie mi hanno preso il cuore – ha spiegato la conduttrice – quindi siamo andati più a lungo del previsto. In tutto ciò, vi confesso, si è anche rotto il counter con cui io controllo quanti minuti sono rimasti. Quindi non abbiamo più tempo per fare questo talk, ma lo replicheremo più avanti. Oggi è andata così”. Ecco il video delle lacrime di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque.

